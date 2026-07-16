Durante le registrazioni di Temptation Island è stato riferito che una coppia avrebbe avuto un bacio. La notizia ha scatenato discussioni tra i partecipanti e sui social, generando caos tra gli spettatori. La trasmissione tornerà in onda con due puntate tra lunedì e mercoledì della prossima settimana. Le indiscrezioni sul comportamento delle coppie continuano ad alimentare l’interesse del pubblico prima della ripresa del programma.

Prima di tornare in onda con il doppio appuntamento della prossima settimana, previsto eccezionalmente tra lunedì e mercoledì, Temptation Island continua ad alimentare curiosità grazie alle indiscrezioni che circolano sul destino delle coppie protagoniste. A raccoglierle è stato Lorenzo Pugnaloni nella sua newsletter, dove ha anticipato alcuni possibili sviluppi riguardanti Soraya, Cristian, Sabrina, Giovanni, Francesca, Danilo, Bernadette e Diamante. Lo stesso esperto di gossip ha però invitato alla prudenza, ricordando che “si tratta di indiscrezioni che andranno verificate con la messa in onda delle prossime puntate”. Si tratta quindi di informazioni provenienti da sue fonti, che al momento non trovano conferme ufficiali e che potranno essere giudicate solo dopo la trasmissione degli episodi. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

© Caffeinamagazine.it - “C’è stato un bacio”. Temptaion Island, caos dopo la notizia sulla coppia

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