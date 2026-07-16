CBD e benessere femminile | cosa sapere su ansia sonno e stress

Da robadadonne.it 16 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Il CBD viene sempre più utilizzato per gestire ansia, problemi di sonno e stress. Molti lo assumono in forma di oli, capsule o creme, cercando sollievo senza ricorrere ai farmaci tradizionali. La sostanza, estratta dalla pianta di cannabis, non provoca effetti psicoattivi. Le persone riferiscono miglioramenti nei disturbi legati all’ansia e al riposo, anche se non ci sono ancora studi definitivi che ne confermino l’efficacia.

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Se n’è sentito parlare ovunque, dai profili wellness alle chiacchiere tra amiche: il CBD è diventato uno dei protagonisti del benessere naturale degli ultimi anni. Ma al di là della moda, cosa può fare davvero — e cosa no — per il benessere femminile quotidiano, soprattutto quando si parla di ansia, qualità del sonno e gestione dello stress? Facciamo chiarezza, senza promesse miracolose e con i piedi per terra. Cos’è il CBD (e cosa non è). Il CBD, o cannabidiolo, è uno dei composti naturalmente presenti nella pianta di canapa. La cosa più importante da chiarire subito: non è una sostanza che “sballa”. A differenza del THC, il CBD non ha effetti psicoattivi e non altera la percezione. 🔗 Leggi su Robadadonne.it

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