Il team ha completato quattro settimane di allenamenti, durante le quali si sono svolte due sessioni settimanali per ciascuna categoria, coinvolgendo sia lo staff che i giocatori. È previsto un test con il Calvisano come fase di rodaggio.

Un bilancio degli allenamenti? Direi molto positivo. Quattro settimane con due sedute per ciascuna, un momento in cui abbiamo potuto lavorare insieme con tutte le categorie, sia in termini di staff che di giocatori. Abbiamo messo assieme una parte di tecnica e di corsa a una di tecnica specifica di ruolo. La partecipazione è sempre stata alta e c’è stata grande disponibilità da parte del gruppo seniores a farsi protagonista della trasmissione di competenze verso i più giovani. E’ così che il coordinatore della prima squadra dei Cavalieri Union, Lorenzo Calamai, ha tirato le somme delle ultime sedute tecniche del gruppo, svoltasi al Montano. Il gruppo osserverà quindi poco più di un mese di riposo, in vista dell’inizio della preparazione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Cavalieri, piano rodaggio. C’è il test con il Calvisano

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