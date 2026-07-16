Caso R Kelly | chiesta ufficialmente a Donald Trump la riduzione della condanna

Un avvocato ha depositato ufficialmente una richiesta presso il Presidente degli Stati Uniti, chiedendo di ridurre la condanna a 31 anni di carcere di un cantante condannato per reati legati a abusi sessuali. La richiesta si basa su motivazioni legali e personali, ma non sono stati resi pubblici dettagli specifici. La decisione finale spetta al Presidente.

Il cantante R. Kelly ha presentato un'istanza formale al Presidente USA Donald Trump per chiedere la commutazione della sua condanna a 31 anni di carcere. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Segui gli aggiornamenti su Trump.

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Title: Tucker Carlson SPLITS With Trump — And He's Dead Wrong

Notizie e thread social correlati

Caso Ramy, l’avvocata di Fares Bouzidi dopo la riduzione della condanna: "Era quello che volevamo"La Corte d’Appello di Milano ha ridotto la condanna per Fares Bouzidi da due anni e otto mesi a un anno e sei mesi.

Milano, caso dei 30 secondi: chiesta la condanna a 2 anni per l’ex sindacalistaA Milano, la Procura generale ha richiesto una condanna a due anni di reclusione per un ex sindacalista accusato di aver molestato un’hostess presso...