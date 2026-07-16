"Sì, mi hanno chiamato. Mi hanno rotto i co****ni, te lo dico io". È il 29 aprile 2025 e l'allora designatore degli arbitri di Serie A, Gianluca Rocchi, parla con il collega Andea Gervasoni senza sapere di essere intercettato. I due si confrontano sulle presunte pressioni ricevute dall'Inter dopo che Simone Sozza era stato assegnato come fischietto di Verona-Inter del successivo 3 maggio. Una designazione evidentemente non gradita dal club nerazzurro: "Rompono i co****ni l'Inter per questo motivo"., Sarebbe questo uno degli episodi di interferenza concretamente avvenuti ma interpretati dalla procura di Milano come al di fuori di un "sistema strutturato", tanto da richiedere l'archiviazione sia per i campioni d'Italia in carica - anche loro indagati - che per lo stesso Rocchi. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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© Tgcom24.mediaset.it - Caso arbitri, Rocchi intercettato: "L'Inter rompe a bestia, preferisco metterci uno pulito"

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SCANDALO ARBITRI: La verità sulle intercettazioni Inter-Rocchi

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