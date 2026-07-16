Caso Agnelli Arrivabene ufficiale la sentenza della CGUE | la decisione che scuote la Giustizia Sportiva per i due ex Juventus!
La Corte di giustizia dell'Unione europea ha emesso una sentenza riguardante il caso delle plusvalenze legate alla Juventus, coinvolgendo gli ex dirigenti Andrea Agnelli e Maurizio Arrivabene. La decisione riguarda le sanzioni applicate nel 2022 e stabilisce un principio rilevante per la gestione delle regole nel calcio. La sentenza rappresenta un pronunciamento ufficiale sulla questione e ha implicazioni per le procedure disciplinari sportive.
di Luca Fiore Ufficiale la sentenza della CGUE sul caso Agnelli Arrivabene del 2022 per quanto riguarda le plusvalenze legate alla Juventus. La Corte di giustizia dell’Unione europea si è pronunciata sul caso delle sanzioni inflitte ad Andrea Agnelli e Maurizio Arrivabene, stabilendo un principio fondamentale per la governance del calcio. Il procedimento disciplinare era scattato nell’aprile del 2022 a causa dell’inchiesta plusvalenze legata alla Juventus, portando all’inibizione dei dirigenti da parte della FIGC, provvedimento poi esteso a livello mondiale dalla FIFA. I giudici di Lussemburgo, interpellati dal TAR del Lazio tramite rinvio... 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
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? È attesa per oggi la sentenza della Corte di Giustizia Europea sul ricorso presentato da Andrea #Agnelli e Maurizio #Arrivabene contro le inibizioni inflitte dalla giustizia sportiva nel caso plusvalenze che ha coinvolto la Juventus. @tuttosport x.com
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