Caso Agnelli Arrivabene ufficiale la sentenza della CGUE | la decisione che scuote la Giustizia Sportiva per i due ex Juventus!

Notizia in breve

La Corte di giustizia dell'Unione europea ha emesso una sentenza riguardante il caso delle plusvalenze legate alla Juventus, coinvolgendo gli ex dirigenti Andrea Agnelli e Maurizio Arrivabene. La decisione riguarda le sanzioni applicate nel 2022 e stabilisce un principio rilevante per la gestione delle regole nel calcio. La sentenza rappresenta un pronunciamento ufficiale sulla questione e ha implicazioni per le procedure disciplinari sportive.