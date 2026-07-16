Agnelli Arrivabene la sentenza della CGUE sorride ai due ex Juventus! Ufficiale la decisione che scuote la Giustizia Sportiva

Notizia in breve

La Corte di giustizia dell’Unione europea ha stabilito che le sanzioni sportive inflitte a un ex presidente e a un ex amministratore delegato di una squadra di calcio sono state applicate in modo illegittimo. La decisione riguarda le sanzioni imposte per presunte violazioni legate a pratiche sportive. La sentenza annulla le misure adottate dalla Giustizia Sportiva nei confronti dei due ex dirigenti. La Corte ha evidenziato che le procedure adottate non rispettavano i diritti fondamentali.