Agnelli Arrivabene la sentenza della CGUE sorride ai due ex Juventus! Ufficiale la decisione che scuote la Giustizia Sportiva
La Corte di giustizia dell’Unione europea ha stabilito che le sanzioni sportive inflitte a un ex presidente e a un ex amministratore delegato di una squadra di calcio sono state applicate in modo illegittimo. La decisione riguarda le sanzioni imposte per presunte violazioni legate a pratiche sportive. La sentenza annulla le misure adottate dalla Giustizia Sportiva nei confronti dei due ex dirigenti. La Corte ha evidenziato che le procedure adottate non rispettavano i diritti fondamentali.
La sentenza della CGUE sorride ad Agnelli Arrivabene, cosa è stato deciso per quanto riguarda la Giustizia Sportiva. La Corte di giustizia dell’Unione europea si è pronunciata sul delicato caso delle sanzioni inflitte ad Andrea Agnelli e Maurizio Arrivabene, rispettivamente ex presidente ed ex amministratore delegato della Juventus. La decisione dei giudici di Lussemburgo definisce i confini entro cui un provvedimento disciplinare sportivo, anche se esteso a livello internazionale, può ritenersi compatibile con il diritto comunitario. Ultime notizie Calcio Estero: tutte le novità del giorno provenienti da tutto il mondo Il caso: dalle plusvalenze al rinvio pregiudiziale del TAR. 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Segui gli aggiornamenti su Juventus.
Notizie e thread social correlati
Caso plusvalenze Juventus: attesa il 16 luglio la sentenza della Corte UE sui ricorsi di Agnelli e Arrivabene. Può ribaltare la Giustizia Sportiva!Il 16 luglio è prevista la sentenza della Corte di giustizia dell’Unione Europea sui ricorsi presentati da due ex dirigenti della Juventus riguardo...
Il 16 luglio la sentenza della Corte Ue sui casi di Agnelli e Arrivabene: può scardinare la Giustizia SportivaIl 16 luglio una sentenza della Corte Ue riguarda i casi di Agnelli e Arrivabene.
Temi più discussi: Il caso Agnelli-Arrivabene può cambiare per sempre la giustizia sportiva italiana: il 16 luglio la sentenza decisiva; Agnelli, sentenza in arrivo: il ricorso che rivoluzionerà la Giustizia Sportiva; La giustizia sportiva italiana attenda la svolta dopo il caso Agnelli-Arrivabene; La sentenza Agnelli può aiutare anche l'Inter? Il paradosso che può cambiare la giustizia sportiva.
? È attesa per oggi la sentenza della Corte di Giustizia Europea sul ricorso presentato da Andrea #Agnelli e Maurizio #Arrivabene contro le inibizioni inflitte dalla giustizia sportiva nel caso plusvalenze che ha coinvolto la Juventus. @tuttosport x.com
Il presidente del Napoli, indagato per bancarotta fraudolenta. L' Inter, pienamente coinvolta nel caso #Rocchi. Intanto il 16 luglio, arriva la sentenza della Corte di giustizia europea per #AndreaAgnelli e #Arrivabene. È il momento di cambiare il calcio italiano o facebook
Juventus, la vendetta di Agnelli può rivoluzionare il calcio italiano: il legame con Chiellini e il ritorno in bianconeroJuventus, la vendetta di Agnelli può rivoluzionare il calcio italiano: il legame con Chiellini e il ritorno in bianconero ... sport.virgilio.it
Agnelli, sentenza in arrivo: il ricorso che rivoluzionerà la giustizia sportivaSiete pronti alla rivoluzione della Giustizia Sportiva? Domani uscirà la sentenza (o meglio il parere vincolante per essere precisi) della Corte di Giustizia Europea a proposito del ricorso di Andrea ... msn.com