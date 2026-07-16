Caserta controlli straordinari dei carabinieri | un arresto e cinque denunce

Durante la notte del 15 luglio, i Carabinieri della Compagnia di Caserta hanno effettuato controlli straordinari sul territorio. In totale, sono stati arrestati una persona e denunciate cinque altre per vari reati. Le operazioni di prevenzione e contrasto all'illegalità hanno interessato diverse zone della città, con controlli a persone e veicoli. Le forze dell'ordine hanno inoltre sequestrato alcune sostanze e oggetti non autorizzati.

Un arresto e cinque denunce. È il bilancio dell'attività di prevenzione e contrasto ai fenomeni di illegalità diffusa da parte dei Carabinieri della Compagnia di Caserta effettuato nel corso della notte del 15 luglio. Nel corso dell'operazione è stata eseguita un'ordinanza di applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari, emessa dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere nei confronti di un uomo di 49 anni, residente nel Casertano, già gravato da precedenti di polizia. L'uomo è stato rintracciato dai Carabinieri e condotto presso la propria abitazione, dove resterà a disposizione dell'Autorità giudiziaria. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

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Caserta. La festa dei Carabinieri presso il Comando Provinciale del capoluogo

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