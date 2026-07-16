Caserta aumenta imposta soggiorno | Federalberghi contro il Comune

A Caserta l’imposta di soggiorno è stata aumentata fino a cinque euro. Federalberghi Confcommercio ha contestato la decisione, inviando una lettera di protesta al Comune. La nuova tariffa si applica a tutti gli alloggi ricettivi della città. La modifica si inserisce in un provvedimento che mira a incrementare le entrate comunali derivanti dal settore turistico. La questione resta aperta, con l’associazione di categoria che chiede una revisione della decisione.

Tempo di lettura: 2 minuti Aumenta l’imposta di soggiorno a Caserta – portata fino a cinque euro – ma Federalberghi Confcommercio non ci sta ed invia una nota al Comune per avere chiarimenti sulle modifiche effettuate al regolamento della tassa con la delibera numero 16 del 9 luglio scorso; gli aumenti andranno in vigore dal prossimo mese di settembre. “Si tratta di una decisione inaccettabile – fa notare Sebastiano Simone, presidente di Federalberghi Confcommercio Caserta – assunta in modo unilaterale dalla commissione straordinaria del Comune senza consultare i diretti interessati. Chiediamo pertanto che venga convocato immediatamente il Tavolo del Turismo affinché l’aumento delle tariffe, se previsto e approvato dai soggetti che compongono il Tavolo, entri in vigore dal primo gennaio 2027 e non prima”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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