Ecco il piano di Bologna contro l' impoverimento | dal prestito civico ai buoni spesa Tari invariata con l’imposta di soggiorno

Da corrieredibologna.corriere.it 6 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il Comune di Bologna ha approvato un piano contro l’impoverimento che include un prestito civico e buoni spesa per le famiglie in difficoltà. La tassa sui rifiuti rimane invariata, mentre l’imposta di soggiorno sarà mantenuta senza variazioni. Il sindaco ha comunicato i dettagli del bilancio 2025, dopo aver concordato con i sindacati le linee guida del programma municipale.

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Il sindaco Matteo Lepore trova la quadra con i sindacati sull'avanzo di bilancio 2025 e delinea i contorni del programma del Comune, «Bologna ti sostiene», pensato per aiutare soprattutto i bolognesi che rischiano di scivolare verso la povertà: dal prestito civico ai buoni spesa, scongiurando l'aumento della Tari grazie all’imposta di soggiorno. Nel programma quadro anti-impoverimento voluto dal sindaco, su cui oggi è stato sottoscritto un verbale di incontro con i sindacati, ci saranno interventi a sostegno dei redditi della popolazione bolognese più in difficoltà, con particolare riferimento alle spese necessarie e urgenti, l’abitare, la povertà energetica, il trasporto pubblico, l’educazione e lo studio, la salute, i bisogni familiari, ma anche aiuti per le imprese in difficoltà per i cantieri. 🔗 Leggi su Corrieredibologna.corriere.it

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