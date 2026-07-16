Carlos Alcaraz e il mistero della racchetta modificata per recuperare dall' infortunio

Carlos Alcaraz ha perso il secondo posto nel ranking ATP dopo Wimbledon. La finale raggiunta da Alexander Zverev a Londra ha consentito al tedesco di superare lo spagnolo, che ora si trova terzo. La classifica mondiale è stata quindi modificata, con Zverev che si avvicina al numero uno, Jannik Sinner. Alcaraz aveva recentemente annunciato di aver subito un infortunio, mentre si sono diffuse voci su modifiche alla racchetta per favorire il recupero.

Carlos Alcaraz ha detto addio al secondo posto del ranking Atp dopo Wimbledon. A cambiare gli equilibri della classifica mondiale è stata la finale raggiunta da Alexander Zverev a Londra, risultato che ha permesso al tedesco di operare il sorpasso sullo spagnolo alle spalle del numero uno Jannik Sinner. Per il campione di Murcia è l'ennesima conseguenza di un periodo complicatissimo, segnato da un infortunio al polso che continua a rallentarne il recupero. Dopo il forfait al torneo di Barcellona, Alcaraz è stato costretto a rinunciare anche ai Masters 1000 di Madrid e Roma, al Roland Garros e a Wimbledon. La settimana passata è arrivata un'altra rinuncia pesante: non prenderà parte neppure al Masters 1000 del Canada, alimentando i dubbi sui tempi del rientro. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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