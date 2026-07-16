Il Milan ha deciso di mantenere Maignan come portiere titolare e capitano, secondo le indicazioni di proprietari e allenatore. La società intende rafforzare il ruolo del francese, ritenendolo fondamentale per la squadra. Per le prossime stagioni, non sono previsti cambiamenti nella fascia di capitano. La dirigenza ha anche ribadito l’intenzione di confermare Rabiot e altri giocatori chiave, senza indicare possibili cessioni imminenti.

La fascia di capitano del Milan, nei programmi di Cardinale e di Amorim, non deve cambiare. proprietario. Mike Maignan è e resta, oltre che il titolare della porta rossonera, anche colui che deve guidare la squadra. In via Aldo Rossi e a Milanello il portiere della Francia è considerato un punto fermo della squadra del presente e del futuro. Non ci sono stati ripensamenti o, ancora peggio, pentimenti dopo il rinnovo del contratto fino al 2031, ufficializzato lo scorso 31 gennaio. Per Cardinale è difficile trovare un altro estremo difensore affidabile come Magic Mike. Un’opinione, quella del proprietario, condivisa dal tecnico portoghese, che non a caso, appena entrato ufficialmente in carica, ha chiamato per primo Maignan. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Segui gli aggiornamenti su Milan.

© Gazzetta.it - Il Milan coccola Maignan. E per Cardinale e Amorim deve restare anche Rabiot

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

"Fidatevi del Milan!". Amorim chiama Maignan e Rabiot. L'obiettivo? Convincerli a restareRuben Amorim ha chiesto al Milan i numeri di telefono di tutti i giocatori della rosa, includendo Maignan e Rabiot, con l’obiettivo di convincerli a...

Milan, Amorim ha un piano per convincere Rabiot e Maignan a restare: le chiamate segrete del nuovo tecnicoIl nuovo allenatore del Milan, Rùben Amorim, ha richiesto alla società i numeri di telefono di tutti i giocatori in rosa.

Temi più discussi: Il Milan coccola Maignan. E per Cardinale e Amorim deve restare anche Rabiot; Finale Mondiali 2026, quando e dove si gioca: data, orario, stadio e dove vederla in streaming; Quanto guadagna Jannik Sinner? Il patrimonio netto del miglior tennista italiano.

Il Milan coccola Maignan. E per Cardinale e Amorim deve restare anche RabiotLa fascia di capitano del Milan, nei programmi di Cardinale e di Amorim, non deve cambiare... proprietario. Mike Maignan è e resta, oltre che il titolare della porta rossonera, anche colui che deve gu ... gazzetta.it

Milan Backs Maignan; Cardinale and Amorim Insist Rabiot StaysThe Milan captain's armband, according to Cardinale and Amorim's plans, must not change hands. Mike Maignan is and remains not only the Rossoneri's first-choice goalkeeper but also the one tasked with ... gazzetta.it