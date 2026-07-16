È stato firmato un protocollo tra l’ASL e la casa circondariale di Taranto per prevenire suicidi e autolesionismo tra i detenuti. L’accordo prevede un’azione condivisa per rafforzare le misure di prevenzione, con interventi coordinati tra operatori sanitari e personale penitenziario. La collaborazione mira a monitorare e intervenire tempestivamente sui segnali di rischio tra le persone detenute.

Tarantini Time Quotidiano Rafforzare la prevenzione del rischio suicidario e degli episodi di autolesionismo tra le persone detenute attraverso un’azione coordinata tra sanità e amministrazione penitenziaria. È questo l’obiettivo del Protocollo d’Intesa sottoscritto ieri nell’Auditorium del Padiglione Vinci dell’ospedale SS. Annunziata tra l’ASL Taranto e la Casa Circondariale “C. Magli” di Taranto. L’accordo, predisposto in attuazione del Piano Nazionale e del Piano Regionale dedicati alla prevenzione delle condotte suicidarie negli istituti penitenziari per adulti, introduce un modello di intervento integrato finalizzato all’individuazione precoce delle situazioni di fragilità, alla presa in carico dei detenuti più vulnerabili e al monitoraggio costante delle condizioni di benessere psicofisico. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

Segui gli aggiornamenti su Taranto.

© Tarantinitime.it - Carcere di Taranto, firmato il protocollo tra ASL e Casa circondariale per prevenire suicidi e autolesionismo

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Taranto, droga e cellulari in carcere con i droni: arresti

Notizie e thread social correlati

La storia di un suicidio in carcere in una cella per prevenire i suicidiUn uomo detenuto in carcere si è suicidato in una cella predisposta per prevenire i suicidi.

Asl Salerno: firmato il Protocollo Interregionale Campania-Basilicata-PugliaQuesta mattina, presso il Circolo Canottieri Irno di Salerno, le Aziende Sanitarie Locali di Salerno, Matera e Brindisi hanno firmato un protocollo...

Temi più discussi: Prevenzione dei suicidi in carcere, accordo tra Asl Taranto e Casa circondariale; Suicidi in carcere, accordo tra Asl Taranto e casa circondariale: la valutazione del rischio inizia dall’ingresso in istituto; Raccolta differenziata a Taranto: il piano della svolta è ko; Spiagge libere e selvagge più belle d'Italia: per il Guardian una è in Puglia.

False presenze in carcere, a processo la ex direttriceCinque rinvii a giudizio, un'assoluzione, una condanna con rito abbreviato e due patteggiamenti rigettati. È questo l'esito dell'udienza preliminare dell'inchiesta Pandora, coordinata dal pm di Tara ... rainews.it

Savona, si è consegnato a Milano il 52enne accusato di aver ucciso un uomo in spiaggia. Si tratta di un cittadino italiano che dovrà rispondere di omicidio. reddit

Carcere di Taranto, allarme del Sappe: Caldo estremo, sovraffollamento e carenza d’acquaTARANTO - Situazione critica nel carcere di Taranto, dove nelle ultime settimane si sono registrati disagi legati al caldo estremo, al sovraffollamento e alla carenza di acqua, fino a provocare una pr ... giornaledipuglia.com