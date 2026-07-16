carburanti illeciti trasformati in benzina per i pompieri

Prodotti petroliferi sequestrati per irregolarità sono stati riportati a norma in una raffineria e successivamente utilizzati come carburante per i mezzi di soccorso dei vigili del fuoco in Lombardia. I carburanti illeciti sono stati trasformati in benzina conforme alle normative e impiegati nelle operazioni di emergenza. Nessuna informazione è stata fornita sui soggetti coinvolti o sulle tempistiche dell’intervento.

Prodotti petroliferi sottoposti a sequestro perché irregolari, riportati a norma nella raffineria di Sannazzaro de’ Burgondi e poi usati come carburanti dei mezzi di soccorso dei vigili del fuoco della Lombardia. Ieri l’ Eni ha annunciato la trasformazione già effettuata per 30mila litri di carburanti di provenienza illecita e altre partite sono in arrivo, per la stima di un totale di 200mila litri nell’arco dell’anno. Il risultato ottenuto grazie a un accordo tra Eni e il ministero dell’Interno, in applicazione di una legge del 2015 che prevede che l’autorità giudiziaria possa affidare alle forze di polizia e al Corpo dei vigili del fuoco i prodotti energetici sequestrati. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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