La seconda vita dei carburanti adulterati | saranno trasformati in benzina per i mezzi di soccorso

Da ilgiorno.it 15 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Sono stati trasformati in benzina destinata ai mezzi di soccorso 30.000 litri di carburanti adulterati. Dopo essere stati lavorati, sono stati restituiti e riutilizzati negli automezzi dei vigili del fuoco in Lombardia. L’intervento si è concluso a Sannazzaro de’ Burgondi, in provincia di Pavia, il 15 luglio 2026.

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Sannazzaro de' Burgondi (Pavia), 15 luglio 2026 - Trentamila litri già lavorati e restituiti per essere usati come carburanti negli automezzi dei vigili del fuoco della Lombardia. E altre partite di prodotti petroliferi sottoposti a sequestro, perché irregolari o adulterati, in arrivo alla raffineria di Eni Industrial Evolution a Sannazzaro de' Burgondi.   È il frutto concreto dell'accordo tra Eni e ministero dell'Interno che unisce competenze industriali e interesse collettivo: i carburanti sequestrati vengono riportati a norma e poi utilizzati nei mezzi di soccorso pubblico. "In Italia, ogni anno - spiega la nota dell'Eni diramata oggi,... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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