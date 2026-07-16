caratese si comincia al raduno 18 volti nuovi

La Folgore Caratese ha iniziato ufficialmente la preparazione per il primo campionato di Serie C, con il raduno tenutosi ieri mattina allo Sportitalia Village. Sono stati presentati 18 nuovi giocatori, con l’intenzione di aumentare il numero con ulteriori acquisti dal mercato nel corso delle settimane. La squadra si allena sotto la guida dell’allenatore confermato, Nicola Belmonte.

Diciotto giocatori per iniziare. Poi, ovviamente, il loro numero aumenterà con gli arrivi dal mercato, giorno dopo giorno, allo Sportitalia Village dove la Folgore Caratese ha iniziato ufficialmente ieri mattina a preparare il suo primo campionato di Serie C agli ordini del confermatissimo Nicola Belmonte. Gli ultimi tre a essere ufficializzati sono Brando Ciravegna, Francesco Minerva e Flavio Di Dio. Ciravegna è un attaccante del 2002 formatosi nei vivai di Empoli, Siena e Pistoiese, esploso la passata stagione in Serie D nel San Donato Tavernelle (10 gol in 29 gare), ma già prolifico nell’annata 202324 con lo Zenith Prato in Eccellenza dove tocca quota 15. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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