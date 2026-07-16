Capire l’economia? E’ facile Lo spiega Carlo Cottarelli

Stasera alle 21.30, il Molo dei Pescatori di Monterosso ospita di nuovo Carlo Cottarelli nel suo salotto letterario, nell’ambito della decima edizione di ‘Cinque Terre un mare di libri’. L’economista parlerà di come capire l’economia, offrendo spiegazioni accessibili e pratiche. L’evento è aperto al pubblico e si svolge in un ambiente informale sul lungomare.

Il Molo dei Pescatori di Monterosso apre il suo salotto letterario stasera, alle 21.30, per ospitare il ritorno di Carlo Cottarelli nell’ambito della decima edizione di ‘Cinque Terre un mare di libri’. L’economista, in dialogo con il giornalista Filippo Paganini, presenta il volume ‘L’economia facile’ (edito da Solferino), un’analisi che punta a decodificare le dinamiche macroeconomiche che governano la quotidianità delle famiglie italiane, sottraendole alla complessità ermetica dei tecnicismi accademici. Il volume affronta quesiti strutturali: dalla destinazione del gettito fiscale alla disparità di tassazione tra lavoro e rendite, fino alle ragioni della stagnazione salariale europea e alle logiche che governano i prezzi dei carburanti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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