Il canone Rai in Italia costa meno rispetto a quello di Regno Unito e Germania. La tv pubblica italiana ottiene comunque alti ascolti. Per i diritti di trasmissione di Olimpiadi, Paralimpiadi e Mondiali di calcio, investe circa 100 milioni di euro, consapevole di non coprire interamente i costi.

Essere una tv di servizio pubblico, come la Rai, significa investire poco meno di 100 milioni di euro per i diritti tv di trasmissione in chiaro delle Olimpiadi e Paralimpiadi invernali di Milano Cortina e dei Mondiali di calcio in Canada-Usa-Messico, sapendo in partenza di non riuscire a coprire co. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Canone Rai, il confronto con l'Europa: costa meno di Bbc e Germania, ma la tv pubblica ottiene grandi ascolti

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Penso che l’interpretazione della grafica 4:00 + min 6 intesa come MINIMO 6 minuti di recupero, una novità di questi mondiali vale il costo del canone #Rai Grazie . #NottiMondiali #PorEsp #mondiali #telecronaca #worldcup x.com

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