In un test, si è verificato che in un'auto parcheggiata sotto il sole, la temperatura all’interno può salire rapidamente, raggiungendo livelli pericolosi in pochi minuti. Se un animale è lasciato all’interno, si può rompere il vetro per liberarlo. La legge permette di infrangere il vetro senza conseguenze legali se si interviene per salvare un animale in pericolo, purché si agisca in modo proporzionato e senza danneggiare eccessivamente il veicolo.

Basta un parcheggio assolato e pochi minuti perché l'abitacolo di un'auto diventi un forno. Un test condotto misurando la temperatura interna di una vettura chiusa al sole ha registrato quasi 40°C dopo mezz'ora e un assestamento intorno ai 44°C dopo circa un'ora e mezza: numeri che per un cane, capace di disperdere calore solo ansimando, possono voler dire un collasso da ipertermia nel giro di pochi minuti. È lo scenario che ogni estate si ripete nei parcheggi di supermercati e centri commerciali, e che pone chi assiste alla scena davanti a una domanda molto concreta: si può intervenire rompendo il finestrino, o si rischia una denuncia? Rompere il finestrino di un'auto, di per sé, costituisce un illecito. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Cane lasciato in auto sotto il sole: possiamo rompere il vetro?

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Cosa Succede Dentro il Corpo di un Cane Lasciato in Auto Sotto il Sole animali

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