Durante l’anno scolastico 2025-2026, in Campania sono stati coinvolti 23.411 studenti in attività di educazione ambientale. I programmi sono stati realizzati nelle scuole della regione, coinvolgendo studenti di vari ordini e gradi di istruzione. I dati sono stati diffusi al termine dell’anno scolastico, senza indicare dettagli sui contenuti specifici delle attività o sui soggetti coinvolti nelle iniziative.

Sono 23.411 gli studenti coinvolti in Campania in attività di educazione ambientale durante l’anno scolastico 2025-2026 appena concluso. Dalle scuole dell’infanzia alle primarie, dalle secondarie di primo e secondo grado fino alle università, sono stati realizzati 91 appuntamenti dedicati all’inquinamento da plastica, alla corretta gestione dei rifiuti e alle conseguenze dei comportamenti quotidiani sugli ecosistemi e sulla salute. Il dato campano è il più alto registrato a livello nazionale e si inserisce nel bilancio delle iniziative realizzate da Plastic Free Onlus, organizzazione di volontariato impegnata dal 2019 nel contrasto all’inquinamento da plastica, che nell’anno scolastico appena concluso ha coinvolto 78. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com

© Fremondoweb.com - Campania, oltre 23mila studenti coinvolti in un anno di educazione ambientale

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