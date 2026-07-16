Campania Assorbenti gratis nelle scuole | la proposta del consigliere D’Errico

Nell'ultima seduta di consiglio, è stata approvata all’unanimità una mozione che prevede la fornitura gratuita di assorbenti nelle scuole. La proposta, avanzata dal consigliere regionale, mira a garantire un accesso libero a prodotti igienici per le studentesse durante le ore scolastiche. La misura si inserisce in un’ottica di supporto alle ragazze e di riduzione delle disuguaglianze.

una provocazione tagliente ma efficace quella del consigliere reginale davide d'errico che nel corso dell'ulima seduta di consiglio ha proposto una mozione, poi votata all'unanimità, che prevede che nelle scuole siano messi a disposizione assorbenti gratuitamente per le studentesse. Una proposta che mira a ridurre le diseguaglianze di genere e ad affrontare il tema della cosiddetta povertà mestruale. In Italia l’iva sugli assorbenti al 10%, una tra le più alte d’Europa dove in media è intorno a 4%. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

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Assorbenti gratis nelle scuole in Campania

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