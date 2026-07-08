Assorbenti gratis nelle scuole via al progetto pilota in Campania

Il Consiglio regionale della Campania ha approvato all’unanimità un progetto pilota per distribuire assorbenti gratuiti nelle scuole della regione. L’iniziativa mira a sostenere le studentesse fornendo prodotti igienici senza costi. La mozione prevede l’implementazione del programma in alcuni istituti scolastici e sarà monitorata nel tempo. La decisione riguarda le scuole di ogni ordine e grado presenti sul territorio regionale.

Il Consiglio regionale della Campania ha dato il via libera a un’iniziativa che punta a sostenere le studentesse in modo pratico. Con un voto all’unanimità, l’aula ha approvato una mozione per introdurre la distribuzione di assorbenti gratis all’interno degli istituti scolastici del territorio. Si tratta di un progetto pilota pensato per contrastare la cosiddetta povertà mestruale e ridurre le differenze economiche tra i banchi. Gli istituti che decideranno di aderire all’iniziativa metteranno a disposizione delle ragazze i prodotti igienici senza alcun costo. Il piano approvato in Regione non si ferma però alla sola fornitura materiale. Accanto alla distribuzione dei presidi, le scuole ospiteranno specifiche campagne di educazione mestruale. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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