Call of Duty | Modern Warfare 4 rivoluziona il multiplayer con Kill Block e il supporto a PS5 Pro

Notizia in breve

Call of Duty: Modern Warfare 4 introduce il sistema Kill Block e il supporto a PS5 Pro. La mappa multiplayer si distingue per la sua dinamica, con elementi che cambiano durante il gioco e impediscono di imparare a memoria i punti di spawn e le angolazioni. La novità di Kill Block modifica le strategie di combattimento, mentre il supporto a PS5 Pro permette miglioramenti grafici e di performance rispetto alle versioni precedenti.