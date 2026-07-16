Call of Duty | Modern Warfare 4 rivoluziona il multiplayer con Kill Block e il supporto a PS5 Pro
Call of Duty: Modern Warfare 4 introduce il sistema Kill Block e il supporto a PS5 Pro. La mappa multiplayer si distingue per la sua dinamica, con elementi che cambiano durante il gioco e impediscono di imparare a memoria i punti di spawn e le angolazioni. La novità di Kill Block modifica le strategie di combattimento, mentre il supporto a PS5 Pro permette miglioramenti grafici e di performance rispetto alle versioni precedenti.
Quando pensate a una mappa multiplayer di Call of Duty, cosa vi viene in mente? Probabilmente un campo di battaglia statico, da imparare a memoria match dopo match, fino a conoscere ogni angolo, ogni finestra, ogni punto di spawn. Preparatevi a dimenticare tutto questo. Con Modern Warfare 4, in arrivo il 23 ottobre su PS5, PS5 Pro, Xbox Series XS, PC e Nintendo Switch 2, Infinity Ward sta scardinando uno dei pilastri fondamentali del multiplayer competitivo: la prevedibilità delle mappe. Kill Block è il nome della rivoluzione. Non si tratta di una semplice arena dove combattere, ma di un ambiente d’allenamento di fuoco vivo adattivo, un campo di battaglia modulare che si riconfigura prima di ogni partita. 🔗 Leggi su Game-experience.it
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