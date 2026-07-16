Venerdì 17 luglio Firenze toccherà quasi i 40 gradi, rendendo questa giornata la più calda di tutta l’ondata di calore in corso. La colonnina di mercurio continuerà a salire, con il caldo che si farà sentire intensamente. La tregua è prevista solo a partire da martedì 21 luglio, quando le temperature potrebbero abbassarsi leggermente. La città si prepara a vivere un’altra giornata di afa estrema, con condizioni climatiche che non si registravano da tempo.

Firenze, 16 luglio 2026 – Sembra impossibile, ma sul fronte caldo il peggio deve ancora arrivare. Se già oggi l’ afa non dà tregua, domani, venerdì 17 luglio, si annuncia come la giornata più calda di questa lunga e intensa ondata di calore che da giorni sta stringendo nella sua morsa anche la nostra regione. https:www.lanazione.itmeteometeo-toscana-previsioni-audph6e2 Temperature sempre più su . Le temperature toccheranno valori eccezionali, con punte di 38-39 gradi a Firenze, nell'Empolese-Valdelsa, nel Valdarno e localmente anche in Maremma. A rendere ancora più difficile sopportare il caldo saranno però le notti: le temperature minime resteranno comprese tra 23 e 25 gradi, trasformando il riposo in una vera impresa. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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© Lanazione.it - Caldo record, venerdì 17 nella fornace: Firenze sfiora i 40 gradi. ‘Tregua’ solo da martedì 21

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