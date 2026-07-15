Caldo a Firenze | picco di 40 gradi venerdì 17 confermata allerta rossa Breve tregua nel weekend
Venerdì 17 luglio 2026 si prevede un picco di 40 gradi a Firenze, con l’allerta rossa ancora in vigore. La terza ondata di calore dell’anno si sta intensificando, interessando principalmente la città. Nel fine settimana si prevedono condizioni meteorologiche più fresche, offrendo una breve tregua.
FIRENZE – La terza ondata di calore dell’anno entra nella sua fase più intensa e colpisce soprattutto Firenze che resta in codice rosso fino a venerdì 17 luglio 2026. Secondo il nuovo bollettino del Ministero della Salute, la temperatura massima percepita sarà di38 gradi oggi, 15 luglio, per poi salire fino a 40 sia domani, 16 luglio che venerdì 17. Particolarmente elevate anche le temperature previste alle 8 del mattino: 27 gradi oggi, 26 domani e 25 venerdì. Il capoluogo toscano è in allerta rossa per il caldo dal 9 luglio scorso. I dati registrati ieri, si riporta in una nota di Palazzo Vecchio, confermano l’intensità dell’ondata di calore: lastazione dell’Orto Botanico ha raggiunto una massima di 39,2 gradi, quella del giardino di Boboli 38,3 e Firenze Università 37,5. 🔗 Leggi su Firenzepost.it
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