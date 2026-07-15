FIRENZE – La terza ondata di calore dell’anno entra nella sua fase più intensa e colpisce soprattutto Firenze che resta in codice rosso fino a venerdì 17 luglio 2026. Secondo il nuovo bollettino del Ministero della Salute, la temperatura massima percepita sarà di38 gradi oggi, 15 luglio, per poi salire fino a 40 sia domani, 16 luglio che venerdì 17. Particolarmente elevate anche le temperature previste alle 8 del mattino: 27 gradi oggi, 26 domani e 25 venerdì. Il capoluogo toscano è in allerta rossa per il caldo dal 9 luglio scorso. I dati registrati ieri, si riporta in una nota di Palazzo Vecchio, confermano l’intensità dell’ondata di calore: lastazione dell’Orto Botanico ha raggiunto una massima di 39,2 gradi, quella del giardino di Boboli 38,3 e Firenze Università 37,5. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

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© Firenzepost.it - Caldo a Firenze: picco di 40 gradi venerdì 17, confermata allerta rossa. Breve tregua nel weekend

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