Tra il 25 maggio e il 30 giugno, l’Italia ha registrato un aumento del 3% dei decessi rispetto alla media, a causa delle alte temperature. La terza ondata di caldo ha portato molte città italiane in condizioni di allerta rosso, con temperature elevate che prolungano il periodo di ondate di calore intense. Le ondate di calore precedenti avevano già interessato varie regioni del Paese, contribuendo a un aumento dei rischi per la salute pubblica.

Il caldo non dà tregua all'Italia e all'Europa intera. Dopo le prime due, il Paese fa i conti con la terza ondata di calore che riporta diverse città italiane nel regime di bollino rosso. Nel frattempo, al ministero della Salute, si è svolta una nuova riunione della Cabina di regia interistituzionale prevista nell'ambito del Piano operativo nazionale sugli effetti del caldo. Durante la riunione è stato confermato un eccesso di mortalità in salita, al +3%, guardando il periodo dal 25 maggio al 30 giugno., Nel corso della riunione sono stati analizzati i dati relativi al periodo 25 maggio-30 giugno: sia a livello globale sia a livello europeo il mese di giugno 2026 è stato il secondo più caldo di sempre. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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© Tgcom24.mediaset.it - Caldo estremo, dal 25 maggio al 30 giugno eccesso di mortalità del +3% in Italia

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Desitdown News (Thousands may have died in UK's exceptional May and June heatwaves)

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