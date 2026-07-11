Gli agricoltori di un’area tra Padova e Venezia possono irrigare i campi solo per sei giorni. Il Consorzio di Bonifica Acque Risorgive segnala che, in piena siccità, le precipitazioni sono inferiori del 40% rispetto alla media stagionale. L’acqua disponibile viene distribuita a turno tra le zone, con un limite di sei giorni di utilizzo complessivo. La scarsità di risorse idriche ha portato al razionamento e alla sospensione temporanea dell’irrigazione.

«L’autonomia è di sei giorni», dicono sconsolati al Consorzio di Bonifica Acque Risorgive. Siamo in piena siccità, con precipitazioni del 40 per cento sotto la media stagionale, e l’acqua a disposizione degli agricoltori non è più sufficiente ad irrigare il comprensorio e scatta il razionamento. A rimanere per primi «senz’acqua» saranno i Comuni della zona del Camposampierese in provincia di Padova, già da lunedì prossimo, seguiti la settimana dopo dal Miranese e infine dalla zona a sud del Brenta. Scatterà infatti la turnazione della distribuzione idrica tra i sottobacini ed una turnazione su tre settimane tra i bacini irrigui che prevede che solo una parte del terreno agricolo possa essere irrigato. 🔗 Leggi su Corrieredelveneto.corriere.it

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© Corrieredelveneto.corriere.it - Siccità, campi coltivati irrigati a turno tra Padova e Venezia: «Acqua solo per sei giorni»

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