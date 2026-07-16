Caldo e notti tropicali il Prosecco guarda al 2100 | Vendemmie un mese prima e vitigni stressati l' alleato principale sarà il suolo

Da corrieredelveneto.corriere.it 16 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Le vendemmie di quest'anno sono anticipate di circa un mese rispetto al passato, con i vitigni sottoposti a stress da temperature elevate e notti tropicali. Le piante devono affrontare condizioni climatiche estreme, mentre il suolo diventa l'elemento chiave per sostenere la crescita. È la quarta estate consecutiva di temperature elevate, prolungate nel tempo, che mette alla prova la resistenza delle colture.

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Questa è l'ennesima estate che mette alla prova vigneti e agricoltori con temperature elevate e periodi sempre più lunghi di caldo. Non si può parlare di un'emergenza ma di una tendenza destinata a creare sempre maggiori problemi in futuro. Per questo il consorzio di tutela del Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore Docg ha deciso di alzare lo sguardo e non limitarsi ai prossimi anni ma di puntare dritto al 2100. È lo scenario delineato dallo studio illustrato alla manifestazione biennale «VinoVip» che si è tenuta a Cortina d'Ampezzo (Belluno). Sul palco, con Alessandro Torcoli, direttore della rivista «Civiltà del bere», che ha organizzato l'evento, c'era il direttore del Consorzio Diego Tomasi. 🔗 Leggi su Corrieredelveneto.corriere.it

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