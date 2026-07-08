Una nuova ondata di caldo intenso interessa l’Italia, iniziando oggi e proseguendo per diversi giorni. Le temperature raggiungeranno fino a 40 gradi, con notti tropicali. La terza ondata si sviluppa dopo quelle di maggio e giugno, con una risalita di aria calda che coinvolge prima il Nord e poi il Centro-Sud. Le previsioni indicano che questa fase di caldo durerà a lungo.

La terza ondata di caldo torrido comincia oggi sull’Italia, dopo quelle di maggio e giugno. A spingere le temperature verso l’alto è una nuova risalita di aria calda che investirà prima il Nord, poi il Centro-Sud. Domani la Pianura Padana potrà toccare i 38 gradi, con punte di 39 tra Emilia e Bassa Lombardia. Nel fine settimana il caldo salirà ancora: 39 gradi in Toscana e Puglia, fino a 40 in Sardegna, con Oristano tra le città più esposte. Nelle strade delle città il passaggio si sentirà già dalle prime ore del pomeriggio: asfalto rovente, mezzi pubblici appesantiti, uffici e abitazioni costretti a chiudere finestre e tapparelle. La novità non è solo il picco, ma la durata. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

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© Secoloditalia.it - Caldo, la nuova ondata travolge l’Italia: “Sarà molto lunga”, notti tropicali e picchi fino a 40 gradi

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