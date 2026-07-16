Domani, 16 città italiane saranno interessate da temperature molto elevate, con il bollino rosso. Il ministero della Salute ha pubblicato il bollettino sulle ondate di calore, segnalando il rischio per la salute, soprattutto per le persone fragili. Le città coinvolte sono state indicate come particolarmente colpite dal caldo intenso, che può causare problemi di salute e affaticamento. Sono stati forniti anche consigli per chi presenta maggiori vulnerabilità.

Sale a 16 il numero delle città italiane da bollino rosso per il caldo. A renderlo noto è il ministero della Salute con l’ormai consueto bollettino sulle ondate di calore. Domani 17 luglio il livello massimo di allerta interesserà Bologna, Brescia, Cagliari, Campobasso, Firenze, Frosinone, Genova, Latina, Milano, Palermo, Perugia, Pescara, Rieti, Roma, Torino e Viterbo. Bollino arancione, invece, per Ancona, Civitavecchia, Messina e Napoli. Di fronte al perdurare delle temperature estreme, la Federazione delle associazioni dei dirigenti ospedalieri internisti ( Fadoi ) richiama l’attenzione sui rischi per la salute, in particolare per anziani, persone fragili e pazienti con patologie croniche. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Caldo, domani 16 città da bollino rosso: i rischi per la salute e i consigli per i fragili

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Nuova ondata di caldo, venerdì di fuoco con 16 città da bollino rosso: picchi fino a 45 gradi

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