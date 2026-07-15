Caldo record in Italia bollino rosso in 15 città da domani | la mappa i rischi e come proteggersi

Da domani, 16 luglio, in 15 città sarà in vigore il bollino rosso per le alte temperature. La terza ondata di calore del 2026 interessa tutta Italia, con temperature che superano i livelli di guardia. Le previsioni indicano massime che raggiungono e superano i record stagionali. Le autorità raccomandano di evitare l'esposizione prolungata al sole, di mantenersi idratati e di limitare le attività all'aperto durante le ore più calde.

L’Italia è nel pieno della terza ondata di calore del 2026, e da domani, giovedì 16 luglio, la situazione si aggraverà sensibilmente. Se oggi, mercoledì 15 luglio, le città in bollino rosso, il livello 3, quello di massima allerta, sono sette, il bollettino del Ministero della Salute prevede che il numero salga a 15 nella giornata di domani, con temperature che in alcune zone potranno toccare i 41-45°C. Le città in bollino rosso oggi. Nella giornata odierna, il livello massimo di allerta riguarda Bologna, Brescia, Firenze, Frosinone, Perugia, Roma e Torino. Si tratta di centri urbani dove le condizioni meteorologiche possono avere effetti negativi sulla salute anche delle persone sane, non solo di anziani, bambini e soggetti fragili. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

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Caldo record, domani bollino rosso in 15 città: quando arriva il picco di afa e quanto durerà

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