Calciomercato Roma Konè e una possibile plusvalenza da 40 milioni

Il Manchester United avrebbe offerto circa 53 milioni di euro per il centrocampista francese, reduce dall'eliminazione mondiale contro la Spagna. La Roma sta monitorando la situazione, mentre il calciatore è al centro di discussioni legate a un possibile trasferimento. La trattativa potrebbe generare una plusvalenza vicina ai 40 milioni di euro per il club giallorosso. Nessuna conferma ufficiale è stata rilasciata dalle parti coinvolte.

Dopo le pungenti dichiarazioni di Rio Ferdinand su un possibile passaggio di Konè al Manchester United, la Roma attende e valuta la situazione. I Red Devils, secondo varie indiscrezioni, sarebbero pronti ad offrire 53 milioni di euro per il centrocampista francese, reduce dall’eliminazione mondiale contro la Spagna. Al momento però, non risulterebbero trattative ufficiali in corso. Gasperini non vorrebbe privarsi del suo centrocampista migliore, soprattutto dopo la qualificazione in Champions, con D’Amico che, nel frattempo, valuterà i possibili sostituti qualora si concretizzasse una cessione. Ossigeno per le casse giallorosse. Se ufficialmente non ci sono stati ancora contatti formali tra la Roma ed il club inglese, una possibile cessione di Konè rappresenterebbe una vera boccata d’ossigeno per le casse giallorosse. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

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