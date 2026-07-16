Calciomercato Roma il Chelsea si muove per Koné | primi contatti con i giallorossi

Il Chelsea ha avviato i primi contatti con la Roma per l’acquisto di Manu Koné. La trattativa riguarda il trasferimento del centrocampista e si sta sviluppando in queste ore. La Roma non ha ancora ufficializzato nulla, ma le conversazioni tra le due società sono in corso. La possibilità di un trasferimento si inserisce nel quadro delle operazioni di mercato in corso. Non sono state fornite ulteriori dettagli sui termini dell’eventuale accordo.

Il futuro di Manu Koné è un tema sempre più centrale in questa sessione di mercato della Roma. Dopo le notizie provenienti dall’Inghilterra che relative all’interesse del Manchester United, ora si unisce alla festa anche il Chelsea che avrebbe iniziato a muoversi concretamente per il 25enne centrocampista francese, diventato uno dei giocatori più richiesti della rosa giallorossa. Il portale britannico TeamTalk ha riportato una news per la quale i Blues avrebbero già avviato i primi contatti esplorativi con la Roma, utili a capire la posizione del club capitolino e le eventuali cifre necessarie per aprire una vera trattativa. Il Chelsea punta sui rapporti con la Roma. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

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