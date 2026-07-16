Calciomercato Napoli diktat per Manna | andranno rigorosamente acquistati questi giocatori

Il Napoli sta accelerando sul mercato estivo con una strategia che prevede l'acquisto esclusivo di giocatori Under 25. Due operazioni sono già in fase avanzata, secondo quanto riportato da Tuttosport. La società ha stabilito che tutti i nuovi acquisti devono rispettare questa fascia di età, puntando a rinforzare la rosa con giovani talenti. Nessun dettaglio sui nomi coinvolti o sulle cifre delle trattative.

Il Napoli accelera sul mercato estivo con una strategia precisa: tutti i nuovi acquisti saranno rigorosamente Under 25. Due colpi sono già in fase avanzata secondo Tuttosport. Favasuli dal Catanzaro: il terzino destro che cambia la difesa. Costantino Favasuli potrebbe arrivare a Napoli per completare la rivoluzione tattica della difesa. Il classe 2004 del Catanzaro è ormai a un passo dal club azzurro. Gli azzurri hanno proposto un contratto lungo fino al 2031 con opzione fino al 2032, un segnale di fiducia verso il giovane difensore calabrese. Lanciato titolare in Nazionale da Silvio Baldini a giugno, Favasuli rappresenta il profilo ideale per la nuova filosofia di mercato del Napoli. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

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Calciomercato Napoli, annuncio di De Laurentiis

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