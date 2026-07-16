Calciomercato Juventus mirino puntato su Kessie | agente atteso in Italia

L'agente di Kessie dovrebbe arrivare presto in Italia, mentre la Juventus ha iniziato il ritiro estivo con solo un nuovo volto, Jeff Ekhator, tra i membri dello staff. Luciano Spalletti aspetta aggiornamenti sul mercato per eventuali acquisti.

La Juventus ha iniziato il proprio raduno estivo con il solo Jeff Ekhator come volto nuovo a disposizione di Luciano Spalletti, che resta quindi in attesa di importanti novità sul fronte mercato. Proprio in quest’ottica, oltre all’ormai classica trattativa per Kolo Muani, la Vecchia Signora si starebbe muovendo concretamente anche per rinforzare il reparto mediano. Il grande obiettivo risponderebbe al nome di Franck Kessié, che potrebbe essere il profilo ideale da mettere a disposizione del tecnico di Certaldo. Kessie può tornare in Serie A. Alla rosa bianconera, infatti, manca un centrocampista dotato non solo di ottime doti nel palleggio, ma anche di fisicità e sostanza. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

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