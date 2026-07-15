La Juventus sempre su Kessie | arriva l' agente pronto il rilancio

Notizia in breve

La Juventus ha incontrato l'agente di Franck Kessie per discutere di un possibile trasferimento. La società punta a rafforzare la mediana con un giocatore che abbia caratteristiche fisiche e di leadership. La trattativa è in fase di sviluppo e si sta valutando un rilancio per portare il centrocampista in squadra. Nessuna comunicazione ufficiale è stata ancora rilasciata.