La Juventus sempre su Kessie | arriva l' agente pronto il rilancio
La Juventus ha incontrato l'agente di Franck Kessie per discutere di un possibile trasferimento. La società punta a rafforzare la mediana con un giocatore che abbia caratteristiche fisiche e di leadership. La trattativa è in fase di sviluppo e si sta valutando un rilancio per portare il centrocampista in squadra. Nessuna comunicazione ufficiale è stata ancora rilasciata.
La Juventus vuole accelerare per Franck Kessie, con l'obiettivo di inserire in mediana un profilo di spessore fisico e carismatico capace di agire davanti alla difesa. Dopo un inizio di mercato focalizzato su altri movimenti, i bianconeri stanno preparando un rilancio economico rispetto alla proposta iniziale di 3,5 milioni di euro netti a stagione, cercando di soddisfare le richieste del centrocampista ivoriano, svincolatosi dall'Al Ahli lo scorso 30 giugno., L'imminente arrivo in Italia dell'agente del giocatore, George Atangana, segna la fase cruciale del confronto con il nuovo direttore sportivo Frederic Massara, che conosce bene Kessie dai tempi del Milan e lo considera una priorità rispetto ad altri profili sondati, come Goretzka o Matic. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it
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