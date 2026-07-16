Calciomercato Juventus ancora occhi in Ligue 1 | piace Balogun del Monaco

La Juventus punta ancora in Ligue 1 per il nuovo attaccante e si interessa a Balogun del Monaco. La ricerca di un nuovo numero 9 prosegue, dopo che Kolo Muani sembrava vicino a un trasferimento, ma le trattative sono rallentate a causa della differenza di valutazione tra le parti. Nei giorni scorsi, si era parlato anche di un possibile ritorno di Muani, ma al momento l'attenzione rimane sulla Francia.

La caccia al nuovo numero 9 è ancora aperta e le attenzioni della dirigenza bianconera sono di nuovo piombate sul campionato francese. Kolo Muani, negli ultimi giorni, sembrava essere ad un passo dal ritorno, ma la distanza con il PSG sulla cifra del cartellino ha rallentato le operazioni. Lo stesso Carnevali ha rimarcato che “ lo si può acquistare in 10 minuti ” a patto che si obbedisca alle richieste del PSG, giudicate troppo alte. Il nuovo nome che si aggiunge alla lunga lista di giocatori graditi è quello di Folarin Balogun. Attaccante classe 2001, reduce da un ottimo mondiale disputato da titolare e attualmente in forza al Monaco. Per... 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

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