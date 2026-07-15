Sul fronte del calciomercato della Juventus, le trattative per l'acquisto di Kolo Muani sono ferme a causa di differenze economiche con il Paris Saint-Germain. Nel frattempo, i bianconeri considerano la possibilità di ingaggiare Balogun, con il Monaco che ha stabilito un prezzo per il suo trasferimento. La società sta valutando le offerte e le condizioni per un eventuale accordo con il club francese.

di Luca Fioretti Le distanze col PSG per Kolo Muani restano ampie: i bianconeri valutano seriamente l’alternativa Balogun, col Monaco che ha già fissato il prezzo. Il calciomercato della Juventus entra in una fase cruciale per quanto riguarda la ricerca del nuovo centravanti. Queste sono ore di profonda riflessione e di attesa, specialmente sul fronte Randal Kolo Muani. L’attaccante del Paris Saint-Germain aspetta un segnale per capire il proprio futuro, ma al momento tra la dirigenza bianconera e il club francese non c’è ancora un accordo. Le pretese economiche dei parigini restano un ostacolo imponente e la trattativa rischia di subire una pericolosa fase di stallo, costringendo Giovanni Carnevali a valutare concretamente l’attivazione dei “piani B”. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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© Juventusnews24.com - Calciomercato Juventus: stallo per Kolo Muani, può prendere quota Balogun: il Monaco fissa il prezzo

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CALCIOMERCATO JUVENTUS: salta KOLO MUANI

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