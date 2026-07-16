L’esterno argentino del Boca Juniors avrebbe già trovato l’intesa con il Calcio Napoli fino al 2031. Per chiudere l’operazione, però, il club azzurro deve prima liberare spazio nel reparto offensivo. Il Calcio Napoli continua a seguire Exequiel Zeballos, ma prima di affondare il colpo dovrà completare almeno un’uscita nel reparto offensivo. L’attaccante argentino classe 2002, di proprietà del Boca Juniors, resta uno dei profili più apprezzati dalla dirigenza azzurra per rinforzare l’attacco in vista della prossima stagione. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport oggi in edicola, il Napoli non avrebbe ancora dato l’accelerata definitiva perché prima dovrà alleggerire l’organico nel reparto avanzato. 🔗 Leggi su 2anews.it

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© 2anews.it - Calcio Napoli, Zeballos resta nel mirino: prima serve un’uscita in attacco

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