Brevi e brevissime – Ambiente

Da ilmanifesto.it 16 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Dal 29 luglio in edicola arriva il primo numero di una nuova collana con storie inedite. La pubblicazione presenta un episodio di Dylan Dog, affiancato da storie di Zerocalcare e Shintaro Kago. La serie sarà composta da due puntate complessive. La pubblicazione è stata annunciata come una lunga storia inedita, senza ulteriori dettagli sui contenuti. La collana si rivolge a un pubblico appassionato di fumetti e graphic novel.

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Una lunga storia inedita in due puntate. Il primo storico numero in edicola dal 29 luglio. Dylan Dog assieme alle storie di Zerocalcare e Shintaro Kago. Abbonati entro il 5 agosto per ricevere la seconda puntata a casa tua. La produzione di gamberetti destinata all’esportazione continua a crescere in Ecuador, è un mercato che sta provocando la distruzione degli ecosistemi delle mangrovie. I danni riguardano la deforestazione ma anche l’inquinamento delle acque, con ripercussioni sulle attività di pesca. Le comunità protestano, alcune provano anche a resistere. Alcuni bambini di Mejillones si sono accorti che nel canestro del campetto di basket un colibrì aveva costruito il nido. 🔗 Leggi su Ilmanifesto.it

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