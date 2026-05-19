Il vicepremier e ministro delle Infrastrutture ha partecipato a un’assemblea attraverso un videomessaggio, annunciando l’intenzione di eliminare le restrizioni sugli affitti brevi. La proposta riguarda le norme che regolano questa forma di locazione, attualmente soggette a limitazioni in alcune aree. La decisione viene comunicata in un momento in cui si discute di regolamentare il settore degli affitti temporanei. Nessuna modifica è ancora stata approvata ufficialmente, ma l’annuncio ha suscitato reazioni tra gli operatori del settore.

«Stiamo ragionando anche all’interno della maggioranza su una limitazione, secondo me in questo momento penalizzante ed eccessiva, sull’utilizzo e la messa a reddito della proprietà privata: limitare il cosiddetto mercato degli affitti brevi». È quanto ha affermato il vicepremier e ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini, in un videomessaggio all’assemblea di Confedilizia. «Se la proprietà privata è sacra, ognuno del suo appartamento fa quello che vuole - ha affermato -. Semmai si può regolamentare all’interno del condominio, però bloccare o censurare no. Io penso che sia una battaglia ideologica di alcuni sindaci, penso a Firenze o a Milano, e che a furia di vincolare, limitare e penalizzare si svuotino i centri storici». 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - Salvini, via le limitazioni agli affitti brevi

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