È di 16 persone indagate e 1 impianto sequestrato il bilancio di un’operazione dei Carabinieri per la Tutela Ambientale e la Sicurezza Energetica, che ha portato all’esecuzione di 2 misure cautelari personali e 14 perquisizioni nell’ambito di un’inchiesta su un presunto traffico internazionale di rifiuti tra Italia, Europa e Pakistan. L’operazione, condotta nelle prime ore di oggi, è stata coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Brescia e ha coinvolto anche i reparti specializzati di Milano, Venezia e Napoli. Le indagini e la scoperta della rete internazionale Stando alle informazioni pubblicate sul sito None, l’indagine ha... 🔗 Leggi su Virgilio.it

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© Virgilio.it - Brescia-Pakistan, così funzionava il "giro-bolla" per esportare i rifiuti: 16 persone indagate

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