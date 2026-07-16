Brescia-Iseo-Edolo stop ai treni fra Marone e Pisogne dal 20 luglio all' 11 settembre

Da brescia.corriere.it 16 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Dal 20 luglio all'11 settembre, i treni sulla linea Brescia-Iseo-Edolo non circoleranno tra Marone e Pisogne. La chiusura riguarda questa tratta specifica e potrebbe alimentare critiche legate alle recenti contestazioni sul progetto dei treni a idrogeno e ai ritardi nei lavori sui passaggi a livello. La sospensione temporanea si rende necessaria per lavori di manutenzione o interventi infrastrutturali, senza ulteriori dettagli sulle motivazioni ufficiali.

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Chiude ancora la ferrovia Brescia-Iseo-Edolo, questa volta nella tratta fra Marone e Pisogne. Una decisione che potrebbe provocare ulteriori polemiche dopo quelle generate dal progetto dei treni a idrogeno e dalla lentezza dei passaggi a livello. Durante il periodo dello stop - da lunedì 20 luglio a venerdì 11 settembre - Trenord offrirà un servizio sostitutivo di bus. La sospensione varrà dal lunedì al venerdì e fra le 9:15 e le 12:40. I lavori in corso, già avviati lo scorso anno, riguardano la "mitigazione del rischio idrogeologico": i versanti attraversati saranno cioè protetti con la posa di reti paramassi e di reti corticali, anche attraverso l'intervento di un elicottero. 🔗 Leggi su Brescia.corriere.it

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