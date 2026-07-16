A Brembio, le strade sono bloccate dai cantieri, creando un traffico intenso e continui rallentamenti. La situazione è definita come un “imbuto” viabilistico e sta causando disagi a residenti, pendolari e attività commerciali. Le persone chiedono interventi immediati per risolvere i problemi legati ai lavori in corso e per evitare ulteriori isolamento del territorio. La criticità riguarda principalmente le strade principali, spesso congestionate e difficili da percorrere.

Brembio (Lodi) – Una situazione ormai insostenibile, che rischia di isolare un intero territorio e sta mettendo a dura prova la pazienza di residenti, pendolari e attività produttive. L’amministrazione comunale di Brembio guidata dal sindaco Oriana Ghidotti ha deciso di passare alle vie di fatto, inviando una formale e durissima segnalazione a tutti gli enti competenti per denunciare il grave disagio viabilistico in cui versa la zona. foto tommasini 2023brembio foto almanacco con la nuova sindaco ghidotti La lettera d’appello e protesta è stata indirizzata a una platea di destinatari istituzionali che spazia dal livello locale a quello nazionale: Anas, Provincia di Lodi, Prefettura di Lodi, Regione Lombardia, Rete Ferroviaria Italiana (Rfi) e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Brembio vive in un “imbuto” viabilistico: “Strozzati dai cantieri, è un incubo. Chiediamo risposte”

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