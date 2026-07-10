Morta in terapia intensiva la famiglia | Chiediamo risposte e giustizia

La famiglia di una donna di 24 anni, deceduta il 3 luglio in terapia intensiva dopo un intervento chirurgico in intramoenia all'ospedale Cardarelli di Napoli, chiede risposte e giustizia. La giovane era stata sottoposta a un'operazione prima di morire in reparto di rianimazione. La famiglia ha espresso il desiderio di chiarimenti sulle cause del decesso. Le autorità stanno conducendo indagini per accertare eventuali responsabilità.

Tempo di lettura: < 1 minuto “Chiede risposte e giustizia” la famiglia di Francesca Tucci, la 24enne deceduta lo scorso 3 luglio a Napoli, in terapia intensiva, dopo un intervento chirurgico in intramoenia eseguito all’ ospedale Cardarelli di Napoli. L’inchiesta della Procura avviata dopo la denuncia presentata dai genitori della giovane vede tre medici indagati per omicidio colposo. “ Dalla documentazione clinica sinora esaminata risulta che la sintomatologia si era manifestata solo poche settimane prima del ricovero – spiegano in una nota i legali della famiglia, avvocati Massimo Lanna, Massimo D’Errico e Francesco Petruzzi – e che, in quel breve arco di tempo, gli specialisti consultati avevano espresso indicazioni univoche: approfondire, completare la diagnostica, affidarsi a una valutazione multidisciplinare”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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