Un uomo è deceduto ieri notte in via Sant’Arialdo, a Rogoredo, Milano, senza che i soccorsi potessero intervenire. La vittima si trovava a terra, immobile, e si trovava in una zona nota per lo spaccio di droga. Secondo quanto riferito, aveva tentato di uscire dalla dipendenza, anche con l’aiuto della madre, ma ha ceduto di nuovo alla richiesta di sostanze. La zona è frequentata regolarmente da persone alla ricerca di dosi di eroina e cocaina.

Milano, 16 luglio 2026 – Un’altra croce a Rogoredo. Ieri notte non c’è stato nulla da fare per un uomo che era a terra, immobile, in via Sant’Arialdo, meta di “fantasmi“ perennemente a caccia di dosi di eroina e cocaina. A dare l’allarme alle 3 è stato un habitué del bosco: “Presto, venite subito” ha detto ai vigilanti fuori dalla stazione, facendo scattare la macchina dei soccorsi. Ma una volta sul posto, gli operatori di Areu non hanno potuto far altro che constatare il decesso. In via Sant’Arialdo anche la polizia. E non sembrano esserci dubbi sull’origine della morte: overdose. Il profilo. L’uomo si chiamava Giuseppe Romeo e aveva 33 anni. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Bosco della droga, un'altra vittima: “Aveva provato a uscirne, anche con l’aiuto della mamma. Ma quel richiamo è stato più forte”

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