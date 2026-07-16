Il 13 luglio un giudice di Genova ha assolto il sindaco di Portofino dall’accusa di aver preso parte alla vendita di borse false. La decisione si basa sull’assenza di prove che collegassero direttamente il primo cittadino al reato. Mentre il sindaco è stato dichiarato innocente, una socia coinvolta nella vicenda dovrà comunque affrontare le conseguenze legali, sostenendo i costi relativi alle azioni giudiziarie.

C’è un dettaglio che i comunicati baldanzosi delle ultime 24 ore dimenticano di citare. Il 13 luglio il giudice di Genova ha assolto Matteo Viacava, sindaco di Portofino, “per non aver commesso il fatto”. Formula piena, rito abbreviato. Lui annuncia la ricandidatura e si commuove per la “patologia del sistema”; qualche cronista compiacente parla di “flop giudiziario e giornalistico”, tirando in ballo Marco Travaglio e il caso Minetti. Peccato che il “fatto”, quello che nessuno avrebbe commesso, era lì ed è rimasto lì: novantuno tra borse e accessori falsi a marchio Hermès, Fendi, Chanel, Yves Saint Laurent, s equestrati dalla Guardia di Finanza nella tabaccheria del sindaco e mai più tornati indietro. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Borse false a Portofino, esulta il sindaco assolto ma il conto lo paga la socia

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