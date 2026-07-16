Sarà Nuno Borges l’avversario di Luciano Darderi nei quarti di finale dell’Atp 250 di Bastad: analisi del match, precedenti e pronostico. Luciano Darderi è arrivato a Bastad con un compito tutt’altro che semplice: difendere il titolo vinto lo scorso anno. E così, dopo aver superato brillantemente l’ostacolo Daniel Altmaier, senza sprecare più energie del dovuto, adesso troverà davanti un avversario che conosce altrettanto bene il torneo di cui l’italo-argentino è campione uscente. (AnsaFoto) – Ilveggente.it Dall’altra parte della rete ci sarà infatti Nuno Borges, campione dell’edizione 2024 – in finale batté nientepopodimeno che Rafael Nadal – e protagonista di un percorso convincente anche quest’anno. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Borges-Darderi, a Bastad c’è un titolo da difendere e un ostacolo da aggirare

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