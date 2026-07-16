Borges-Darderi a Bastad c’è un titolo da difendere e un ostacolo da aggirare
A Bastad, Luciano Darderi affronta il turno dei quarti di finale contro Nuno Borges. Darderi, che lo scorso anno ha vinto il torneo, deve difendere il titolo. L’incontro si inserisce in un percorso che lo vede impegnato contro un avversario con precedenti di incontri diretti. La partita rappresenta un ostacolo importante per Darderi, che cerca di mantenere il titolo conquistato nella passata edizione.
Sarà Nuno Borges l’avversario di Luciano Darderi nei quarti di finale dell’Atp 250 di Bastad: analisi del match, precedenti e pronostico. Luciano Darderi è arrivato a Bastad con un compito tutt’altro che semplice: difendere il titolo vinto lo scorso anno. E così, dopo aver superato brillantemente l’ostacolo Daniel Altmaier, senza sprecare più energie del dovuto, adesso troverà davanti un avversario che conosce altrettanto bene il torneo di cui l’italo-argentino è campione uscente. (AnsaFoto) – Ilveggente.it Dall’altra parte della rete ci sarà infatti Nuno Borges, campione dell’edizione 2024 – in finale batté nientepopodimeno che Rafael Nadal – e protagonista di un percorso convincente anche quest’anno. 🔗 Leggi su Ilveggente.it
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