Bordeaux corsa contro il tempo | il fondo Sparta prova a evitare la liquidazione Club in vendita ad un euro!

Notizia in breve

Il Bordeaux sta affrontando una corsa contro il tempo per evitare la liquidazione. La società è attualmente in vendita a un euro e cerca di trovare una soluzione per mantenere la categoria. Le autorità e i potenziali acquirenti sono impegnati in trattative che potrebbero determinare il destino del club. La situazione rimane critica e le decisioni prese nelle prossime ore saranno decisive per il futuro del team.