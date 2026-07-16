Bordeaux corsa contro il tempo | il fondo Sparta prova a evitare la liquidazione Club in vendita ad un euro!
Il Bordeaux sta affrontando una corsa contro il tempo per evitare la liquidazione. La società è attualmente in vendita a un euro e cerca di trovare una soluzione per mantenere la categoria. Le autorità e i potenziali acquirenti sono impegnati in trattative che potrebbero determinare il destino del club. La situazione rimane critica e le decisioni prese nelle prossime ore saranno decisive per il futuro del team.
Bordeaux, il club cerca una via per salvarsi ed evitare di ripartire dalla sesta serie nazionale: società in vendita per un euro. Il Bordeaux vive ore decisive per il proprio futuro. Il club francese, la cui esclusione dai campionati nazionali sarebbe ormai praticamente confermata, sta cercando di evitare lo scenario più pesante: la liquidazione giudiziaria e la ripartenza dalla sesta serie nazionale. Ultime notizie Calcio Estero: tutte le novità del giorno provenienti da tutto il mondo Come racconta L’Equipe, nella vicenda resta centrale il fondo di investimento britannico Sparta, che dopo essersi inizialmente ritirato dalla corsa al club potrebbe ora rientrare in gioco. 🔗 Leggi su Calcionews24.com
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