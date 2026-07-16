Boom del pet food | dieci anni fa si spendevano 30 euro al mese per il proprio animale ora si arriva a 100

Il mercato globale del pet food continua a crescere e, secondo le stime, potrebbe superare i 200 miliardi di dollari entro il 2034. Si tratterebbe di un incremento di circa il 48% rispetto a oggi. Una crescita trainata sia dall’aumento degli animali domestici nelle famiglie, sia dalla disponibilità dei proprietari a investire sempre di più nel benessere dei loro amici a quattro zampe. Tuttavia, diversi proprietari di cani e gatti sostengono che è proprio la varietà dei prodotti presenti sul mercato che spesso genera confusione e dubbi su cosa acquistare. Sempre più animali nelle famiglie italiane. In Italia il fenomeno è particolarmente evidente. 🔗 Leggi su Open.online

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